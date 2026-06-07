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16:30, 7 июня 2026Ценности

Платья в стиле 60-х вновь стали трендом

Vogue назвал платья А-силуэта в стиле 1960-х годов трендом лета
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали одежду в стиле 1960-х и 1970-х годов, которая стала трендом лета 2026 года. Материал опубликован на сайте издания.

Актуальными вновь оказались мини-платья А-силуэта или прямого кроя с лаконичным дизайном. Отмечается, что в прошлом важную роль в их популяризации сыграла британская супермодель Твигги.

В настоящее время к указанной тематике обратились известные дизайнеры. Подобные наряды включили в коллекции бренды Burberry, Celine, Miu Miu и Pucci. Манекенщицы на шоу марок дефилировали в платьях с яркими цветочными узорами и акцентами в эстетике бохо-шик и бэби-долл.

В мае редакторы журнала Vogue также назвали самое модное платье на лето 2026 года.

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