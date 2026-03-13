Россиян начали обманывать при бронировании вилл на Бали

РИА Новости: Мошенники на Бали стали сдавать виллы сразу нескольким туристам

Российских туристов начали обманывать мошенники при бронировании вилл на индонезийском острове Бали. Об этом РИА Новости сообщили пострадавшие соотечественники.

Уточняется, что злоумышленники стали сдавать виллы через страницы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Схема заключается в том, что они сначала арендуют жилье на один день, снимают в нем много красивого контента, выкладывают его, а потом сдают сразу нескольким людям — десяти или двадцати, поделились туристы из РФ.

Будущих жертв мошенники уверяют, что якобы уезжают обратно в Россию. Обычно соотечественники переводят предоплату или всю стоимость, которая стартует от нескольких сотен долларов, а затем аферисты перестают выходить на связь.

Ранее сообщалось, что на Бали появилась новая схема мошенничества с валютой. При ее обмене туристу могут не выдать значительную часть суммы.