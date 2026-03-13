Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:44, 13 марта 2026Путешествия

Россиян начали обманывать при бронировании вилл на Бали

РИА Новости: Мошенники на Бали стали сдавать виллы сразу нескольким туристам
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Российских туристов начали обманывать мошенники при бронировании вилл на индонезийском острове Бали. Об этом РИА Новости сообщили пострадавшие соотечественники.

Уточняется, что злоумышленники стали сдавать виллы через страницы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Схема заключается в том, что они сначала арендуют жилье на один день, снимают в нем много красивого контента, выкладывают его, а потом сдают сразу нескольким людям — десяти или двадцати, поделились туристы из РФ.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Будущих жертв мошенники уверяют, что якобы уезжают обратно в Россию. Обычно соотечественники переводят предоплату или всю стоимость, которая стартует от нескольких сотен долларов, а затем аферисты перестают выходить на связь.

Ранее сообщалось, что на Бали появилась новая схема мошенничества с валютой. При ее обмене туристу могут не выдать значительную часть суммы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС отказались плясать под дудку Зеленского

    В Кремле сделали заявление о дате новых переговоров по Украине

    В Кремле ответили на слова Зеленского на слова о присоединении Крыма к России

    В Москве решили эффективнее бороться со сверхнормативным дорожным шумом

    Иран назвал главную проблему Трампа

    В России осудят иностранца за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов

    10-летний модельер представил коллекцию из старых вещей на Неделе моды в Париже

    100-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты долголетия

    Стало известно о подготовке ВСУ провокаций с использованием химоружия

    Константинов назвал фашизмом заявление Зеленского о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok