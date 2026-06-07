В офис партии «Сильная Армения» в Гюмри ворвались неизвестные в масках

Правозащитница Мелоян: В Гюмри неизвестные ворвались в офис партии «Сильная Армения»

Неизвестные в масках ворвались в офис оппозиционной партии «Сильная Армения», расположенный в городе Гюмри. Об этом ТАСС рассказала правозащитница и представительница альянса Гоар Мелоян.

«Неизвестные лица ворвались в офис и всех арестовали. В течение нескольких часов даже не пускали адвокатов внутрь», — заявила она.

О массовом задержании сторонников «Сильной Армении» рассказал и лидер партии Самвел Карапетян. По его словам, уже арестованы более 100 человек. Он также назвал попытку приостановить участие партии в парламентских выборах «очередным проявлением отсутствия культуры».

Парламентские выборы в Армении проходят 7 июня. В них принимают участие 18 политических сил: 16 партий и 2 партийных блока, в том числе правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром страны Николом Пашиняном и оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Карапетяном.