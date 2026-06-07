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12:59, 7 июня 2026Бывший СССР

Карапетян сообщил о массовом задержании сторонников «Сильной Армении»

Карапетян заявил о задержании более 100 сторонников партии после участия в выборах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» и бизнесмен Самвел Карапетян после голосования на парламентских выборах заявил о массовом задержании сторонников партии. Об этом пишет «Новости-Армения».

«Прямо сейчас идут аресты наших сторонников. Очень многих ребят и сегодня арестовали. Вчера арестовали более 100 человек. Ничего страшного», — рассказал Карапетян. Он также назвал попытку приостановить участие партии в парламентских выборах «очередным проявлением отсутствия культуры».

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Политик, находящийся под домашним арестом, сообщил, что уже проголосовал за формирование легитимной власти и опроверг обвинения в том, что давал предвыборные взятки за голосование в его пользу приехавшими из России гражданами Армении.

Ранее армянский политолог Тигран Кочарян назвал легитимность предвыборной кампании накануне выборов в Армении нулевой. По его словам, действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян «делал все, что хотел», при этом ряд оппозиционных активистов и работников штабов, напротив, был арестован.

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