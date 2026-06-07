Экс-помощник Кучмы Соскин: Запад не позволяет Зеленскому завершить конфликт

Страны Запада не позволяют президенту Украины Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией. На это указал бывший помощник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Не дают Зеленскому закончить конфликт. Ему четко поставлено условие, что он должен воевать», — заметил он.

По словам Соскина, украинский лидер находится в подчинении у западных стран. При этом на Западе не обращают внимания на потери Вооруженных сил Украины, а также количество разрушенных объектов. Соскин также охарактеризовал политический режим на Украине как «абсолютную диктатуру», которая находится вне критики западных государств.

Ранее Соскин рассказал о «криках о помощи» Зеленского. Но по его мнению, союзники Украины игнорируют эти просьбы.