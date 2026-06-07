Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 7 июня 2026Бывший СССР

Экс-помощник Кучмы назвал главное препятствие для завершения конфликта на Украине

Экс-помощник Кучмы Соскин: Запад не позволяет Зеленскому завершить конфликт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Страны Запада не позволяют президенту Украины Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией. На это указал бывший помощник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Не дают Зеленскому закончить конфликт. Ему четко поставлено условие, что он должен воевать», — заметил он.

По словам Соскина, украинский лидер находится в подчинении у западных стран. При этом на Западе не обращают внимания на потери Вооруженных сил Украины, а также количество разрушенных объектов. Соскин также охарактеризовал политический режим на Украине как «абсолютную диктатуру», которая находится вне критики западных государств.

Ранее Соскин рассказал о «криках о помощи» Зеленского. Но по его мнению, союзники Украины игнорируют эти просьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о разбитом элитном подразделении ВСУ

    Противники конфликта с Россией устроили «онлайн-революцию» на Украине

    На Украине раскрыли настоящий смысл письма Зеленского Путину

    В Польше пришли в ярость из-за приезда Буданова в страну

    Бездомные собаки напали на одного из богатейших российских экс-депутатов

    Россиян предупредили о росте скидок на машины с пробегом

    Раскрыта стоимость прохода судов по Ормузскому проливу

    Машино-места в новостройках Москвы за год подорожали почти в 1,5 раза

    Россиян пригласили на экскурсии по историческим местам столицы

    Названа дата принятия решения по открытию всех пляжей Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok