Известный российский актер опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Гармаш опроверг сообщения в СМИ об ухудшении его самочувствия

Известный российский актер Сергей Гармаш опроверг сообщения в СМИ об экстренной госпитализации и обострении гастрита. Об этом сообщает ТАСС.

«Это чепуха полная, абсолютная утка», — ответил народный артист России на соответствующий вопрос.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Гармаш якобы был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Указывалось, что кровотечение не подтвердилось и «все обошлось обострением гастрита».

По утверждениям Telegram-канала, врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты, включающей полный отказ от алкоголя, газированных напитков, жирной, острой и соленой пищи.

