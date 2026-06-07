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13:03, 7 июня 2026Культура

Известному российскому актеру запретили алкоголь

Mash: Врачи запретили актеру Сергею Гармашу пить алкоголь из-за гастрита
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Известный российский актер Сергей Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«67-летняя звезда "Чебурашки" жаловался на боли в животе и общую слабость. Его положили в хирургическое отделение, медики провели полный комплекс обследований. Кровотечение в желудке не подтвердилось, все обошлось обострением гастрита», — отмечается в материале.

По данным Mash, врачи выписали актера уже на следующий день, но при условии соблюдения жесткой диеты. В частности, ему необходимо дробное восьмиразовое питание, полный отказ от алкоголя, газированных напитков, острой, соленой, жареной пищи, а также от шоколада и пирожных.

22 мая звезде сериала «Солдаты» Алексею Маклакову потребовалась госпитализация из-за сильной боли в животе. Специалисты порекомендовали ему следить за питанием и назначили курс антибиотиков.

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