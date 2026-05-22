11:44, 22 мая 2026Культура

Стало известно об экстренной госпитализации звезды «Солдат» Маклакова

Mash: Актера Алексея Маклакова госпитализировали с острым панкреатитом
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезде сериала «Солдаты» Алексею Маклакову потребовалась госпитализация из-за сильной боли в животе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что из-за острого панкреатита 65-летний артист провел в стационаре неделю. Специалисты порекомендовали ему следить за питанием, а также назначили курс антибиотиков. По данным канала, сейчас актер проходит амбулаторное лечение.

В октябре 2025 года сообщалось, что Маклакову понадобилась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Медики диагностировали у него заболевание сердечно-сосудистой системы и рекомендовали полностью отказаться от алкоголя из-за риска инфаркта или инсульта.

