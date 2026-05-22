Европейского блогера заблокировали из-за слов о сбросе ядерной бомбы на Москву

Twitch заблокировал стримера Bokoen1 из-за слов о сбросе ядерной бомбы на Москву

Платформа Twitch заблокировала аккаунт датского стримера Bokoen1 (настоящее имя — Бо Йоханнесен), который в прямом эфире заявил, что после окончания Второй мировой войны на Россию нужно было сбросить ядерную бомбу. Фрагмент трансляции был опубликован на портале Reddit.

В эфире Bokoen1 играл с друзьями в компьютерную игру про войну Hearts of Iron. «После Второй мировой войны союзникам следовало уничтожить Россию. Вот такое мое мнение. (...) Вместо того чтобы сбросить вторую бомбу на Японию (речь идет об атомных бомбардировках японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года — прим. "Ленты.ру"), им следовало сбросить ее на Москву», — сказал стример.

Отмечается, что из-за этих слов администрация Twitch заблокировала аккаунт европейского блогера на шесть месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США победили в Первой и Второй мировых войнах. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание политика «пафосной чушью» и предложил ему вспомнить, чьи солдаты взяли Берлин.