Трамп заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Он объявил праздниками 8 мая и 11 ноября

Трамп заявил о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги Первой и Второй мировых войн. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

В США появились два Дня победы

Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне и назвал его наибольшим. По мнению американского лидера, Вашингтон также выиграл Первую мировую войну. В связи с этим Трамп призвал праздновать это и установил государственные праздники.

Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой Дональд Трамп президент США

Трамп уже присваивал США победу в Первой и Второй мировых войнах. С таким заявлением он выступал в 2017 году.

Трамп отметил военное мастерство бойцов США

Глава США особо отметил, что американских военных никто не смог догнать по силе, храбрости и военному мастерству. По его словам, в стране больше ничего не празднуют, поскольку таких лидеров не осталось. По мнению Трампа, именно сейчас настало время праздновать победы страны.

Трамп до этого заявлял, что любит «русский народ» и не хочет вредить стране. По его словам, он всегда имел «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

В России резко отвечали на слова президента США

В январе 2025 года Трамп сказал, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне. «Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жителей», — отметил он тогда.

Громкое заявление американского лидера прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он признал, что Соединенные Штаты действительно помогали и внесли свой существенный вклад.

Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков также напомнил, что окончательно Россия расплатилась с США за помощь по ленд-лизу уже при каденции Путина. Позже президенты провели переговоры по телефону, в которых обсудили Вторую мировую войну. Трамп подчеркнул, что с Путиным они рассмотрели совместную борьбу Соединенных Штатов и СССР во Второй мировой войне.

В свою очередь, российский военный корреспондент Александр Сладков возмутился словами Трампа. «Еле уломали в 1944-м этих англосаксов принять участие в боевых действиях в Европе. <...> Это на фоне выигранных нами сражений в Сталинграде, Воронеже, Курске, Харькове, Берлине. Ох Трамп. Просто душка», — отметил он.