Путин и Трамп обсудили Вторую мировую войну

Трамп заявил, что обсудил с Путиным совместную борьбу во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил не только политические вопросы, но и совместную борьбу Соединенных Штатов и СССР во Второй мировой войне. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Мы оба вспомнили о великой истории наших стран и о том, как успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов человек, и мы, в свою очередь, также понесли огромные потери», — написал глава государства.

Трамп также подчеркнул, что он лично благодарен Путину за телефонный разговор. Кроме того, он поприветствовал решение освободить и помиловать американца Марка Фогеля, который отбывал наказание в России.

Ранее Трамп заявил, что разговор президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным был «долгим и продуктивным». При этом американский лидер добавил, что обсудил с Путиным помимо политических и экономических вопросов историю мира, в том числе России и США.