Трамп оценил разговор с Путиным

Трамп: Разговор с Путиным был долгим и продуктивным

Разговор президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным был «долгим и продуктивным». Об этом заявил сам американский лидер, передает агентство Reuters.

«У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», — рассказал глава государства.

При этом Трамп подчеркнул, что обсудил с Путиным помимо политических вопросов историю мира, в том числе России и США. По его словам, он указал российскому лидеру в разговоре на вклад СССР в победе над нацистской Германией во Второй мировой войне. Он также указал, что в ходе проведенного разговора они сошлись во мнении, что сотрудничество Москвы и Вашингтона выгоднее, чем продолжение конфронтации, однако для восстановления экономических контактов нужно завершить конфликт на Украине.

Ранее Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других. Кроме того, главы государств обсудили двусторонние отношения России и США, а также договорились об организации личной встречи.