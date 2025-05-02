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06:04, 2 мая 2025Мир

Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне

Трамп: США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вклад страны в победу во Второй мировой войне. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп заявил, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне.

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«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американскую помощь СССР бизнесом.

Американский лидер добавил, что любит «русский народ» и не хочет вредить стране, а также, что «всегда имел хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

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