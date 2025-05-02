Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне

Трамп: США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вклад страны в победу во Второй мировой войне. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп заявил, что США сделали больше других стран для победы во Второй мировой войне.

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американскую помощь СССР бизнесом.

Американский лидер добавил, что любит «русский народ» и не хочет вредить стране, а также, что «всегда имел хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.