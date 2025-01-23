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13:43, 23 января 2025Мир

Песков назвал бизнесом американскую помощь СССР во Второй мировой войне

Песков: Американская помощь СССР во Второй мировой войне была бизнесом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fox Photos / Getty Images

Американская помощь СССР в годы Второй мировой войны была бизнесом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Америка действительно помогала. Она внесла свой существенный вклад. Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес», — рассказал представитель Кремля.

Песков также напомнил, что окончательно Россия расплатилась с США за помощь по ленд-лизу уже при каденции российского лидера Владимира Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне.

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