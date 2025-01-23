Песков назвал бизнесом американскую помощь СССР во Второй мировой войне

Песков: Американская помощь СССР во Второй мировой войне была бизнесом

Американская помощь СССР в годы Второй мировой войны была бизнесом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Америка действительно помогала. Она внесла свой существенный вклад. Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес», — рассказал представитель Кремля.

Песков также напомнил, что окончательно Россия расплатилась с США за помощь по ленд-лизу уже при каденции российского лидера Владимира Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогла американцам победить во Второй мировой войне.