«Они пендосы». Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую. Как он ошибся и возмутил военкоров?

Трамп: Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогла американцам выиграть во Второй мировой войне. Такую оценку он событиям 80-летней давности он дал в своей соцсети Truth Social.

Несмотря на то, что все заявление посвящено его планам по окончанию конфликта на Украине, именно слова Трампа о помощи США в победе во Второй мировой войне привлекли внимание СМИ и спикеров.

Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жителей Дональд Трамп

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным», — добавил Трамп.

Слова Трампа вызвали возмущение у военкоров

В частности на слова Трампа резко ответил российский военный корреспондент Александр Сладков. Его возмутили слова американского президента. «"Россия помогла нам выиграть войну (Великую Отечественную)". Еле уломали в 1944-м этих англосаксов принять участие в боевых действиях в Европе» — отметил Сладков,

Они, пендосы, высадку в Нормандии, как битву выставляют. Этот на фоне выигранных нами сражений в Сталинграде, Воронеже, Курске, Харькове, Берлине. Ох Трамп. Просто душка

Александр Сладков

Трамп не в первый раз пытается переписать итоги Второй мировой войны

В своем посте Трамп отдельно пишет, что Россия в ходе Второй мировой войны потеряла 60 миллионов человек. По разным оценкам, столько могли потерять все страны-участницы, но никак не один Советский Союз.

С другой стороны, СССР действительно потерял больше всего людей в ходе этой войны — около 26 млн граждан, включая 12 миллионов военнослужащих, среди которых 5,2 миллиона были убиты, 5,1 миллиона пропали без вести и попали в плен, 1,7 миллиона умерли от ран в госпиталях и погибших в происшествиях. Также страна потеряла 13,7 миллиона человек среди гражданского населения, из которых 7,4 миллиона были истреблены на оккупированной территории, 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима и еще 2,2 миллиона погибли на принудительных работах в Германии.

Оборона Москвы Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости

Для сравнения, общие потери Германии во Второй мировой войне составляют около 7 миллионов человек, а у многих стран-участников они не превышают полумиллиона, включая США и Великобританию.

В 2020 году, во время во время церемонии выпуска в Военной академии США в Вест-Пойнте, Трамп уже высказывался об итогах Второй мировой войны. Тогда он заявил, что нацизм победили исключительно США и Великобритания. О роли Советского Союза президент ничего не сказал.

«Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма», — добавил тогда Трамп.

Америка вступила во Вторую мировую войну спустя два года после ее начала

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжением нацистской Германии в Польшу. В этот момент США объявили себя нейтральной державой и отказывались открыто вступать в конфликт. Затем последовало стремительное продвижение по Европе и к середине 1941 года единственным серьезным противником нацистов оставалась Великобритания.

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

22 июня 1941 года Германия с союзниками вторглась в СССР, когда как США до сих пор не вступали в конфликт. Лишь после нападения Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года США официально вступили во Вторую мировую войну.

В этот период и до открытия Второго Фронта в 1944 году американские военные сражались на Тихоокеанском театре военных действий, а также в Северной Африке и Италии.

Суммарно США за годы войны призвали на службу 16 миллионов человек из которых погибли около 418 тысяч и еще 671 тысяча получили ранения.

США оказывали помощь СССР по программе ленд-лиза

С конца лета 1941 года страны Запада оказывали военную и экономическую помощь СССР. Это позволило СССР выигрывал время для перебазирования промышленности вглубь страны, параллельно закрывая важные для ведения войны потребности.

10,8 млрд долларов объем американских поставок по ленд-лизу

За годы войны США поставили СССР 11 тысяч самолетов, 12 тысяч единиц бронетехники, 35 тысяч мотоциклов и более чем 400 тысяч автомашин. Также по программе передавали противотанковые пушки, автоматическое оружие, пистолеты, винтовки и ресурсы для производства.

Преуменьшать роль ленд-лиза не стоит, так как даже Сталин отмечал, что помощь Запада оказала большое, если не решающее, влияние на исход войны:

Самые важные вещи в этой войне — машины. Соединенные Штаты — это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну Иосиф Сталин

Впрочем, сразу после войны США предложил странам, получившим помощь, вернуть уцелевшую технику или же погасить долг за то, что союзники оставят у себя. Россия погасила свою задолженность в августе 2006 года.