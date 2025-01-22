Трамп заявил, что Россия «помогла» США выиграть Вторую мировую войну

Трамп: Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия помогла американским военным выиграть Вторую мировую войну. Об этом он заявил в среду, 22 января, в своей социальной сети Truth Social.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней», — написал американский лидер.

Политик добавил, что любит «русский народ» и не хочет вредить стране, а также напомнил, что «всегда имел хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.