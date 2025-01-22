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19:35, 22 января 2025Экономика

Трамп пригрозил задушить торговлю России в случае отказа от мирной сделки

Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на поставляемые в США товары из России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил задушить торговлю России при помощи введения высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Он предупредил, что пойдет на эти меры вопреки своей «любви к российскому народу», чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров по Украине и заключить мирную сделку. Добиться подобной цели, отметил Трамп, можно «легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше». Однако итоговый выбор в конечном счете он оставил за российской стороной.

По мнению главы Белого дома, сейчас настал решающий момент для заключения мирной сделки. «Пришло время заключить сделку», — резюмировал Трамп. Он также добавил, что всегда ладил с президентом России Владимиром Путиным, и выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на востоке Украины.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в Администрации Трампа допускают ослабление нефтяных санкций против России в случае заключения мирной сделки. Подобный шаг, как отмечали собеседники агентства, в Белом доме рассматривают в качестве меры «доброй воли». Речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель.

Во второй половине января Трамп пригрозил ввести огромные пошлины в отношении всех стран, входящих в состав БРИКС. Помимо России в это объединение входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия и Индонезия. Президент США допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввозимую в Соединенные Штаты продукцию из вышеперечисленных государств. При этом он не исключил и более жестких торгово-экономических мер в отношении БРИКС.

ЖЗЛ
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