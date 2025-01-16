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17:04, 16 января 2025Экономика

Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

Bloomberg: США могут ослабить нефтяные санкции против РФ ради мирной сделки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Администрация нового президента США Дональда Трампа начала подготовку санкционной стратегии в отношении России, чтобы побудить власти РФ к заключению мирной сделки с Украиной и завершению боевых действий на востоке страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники агентства, представители администрации Белого дома рассматривают два основных подхода в своей санкционной стратегии. Один из вариантов, в частности, предполагает возможное ослабление санкций США в отношении российских нефтяных компаний в случае признаков скорого завершения боевых действий на Украине. Подобный сценарий в администрации Трампа расценивают в качестве меры «доброй воли». Речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель.

В свою очередь, второй подход подразумевает, напротив, ужесточение ограничений и усиление давления на российскую экономику. Этот вариант рассматривается в качестве рычага давления на власти РФ с целью заключения мирного соглашения с Украиной «в ближайшие месяцы». При этом, к какой санкционной стратегии в большей степени склоняются власти США, пока сказать затруднительно, резюмировали собеседники агентства.

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Администрация уходящего президента США Джо Байдена ранее существенно расширила санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Под ограничения попали в том числе два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Санкции были также введены в отношении крупных страховых компаний, участвующих в цепочке поставок сырья РФ по цене выше 60 долларов за баррель, — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования».

Кроме того, новые ограничения исключат участие «Газпрома» и «Газпромнефти» в управлении «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS). В Минфине США, в свою очередь, заявили, что новая санкционная политика позволит вводить ограничения против любых физических и юридических лиц за сотрудничество с представителями российского энергетического сектора.

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