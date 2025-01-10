США ударят по находящейся под контролем «Газпрома» сербской компании

Euronews: США скоро ударят санкциями по контролируемой «Газпромом» сербской NIS

В ближайшее время США в рамках широкого пакета санкций ударят по сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS), которую контролируют структуры «Газпрома». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Euronews.

Президент Сербии Александр Вучич созвал совещание правительства, куда приглашены ряд экспертов. Поводом для срочных консультаций стала информация о том, что санкции окажутся значительно более жесткими, чем ожидалось.

Фактически они исключат участие российских структур в управлении компаниями, к чему в республике не готовились. На этом фоне в Белград прибыла делегация из США, глава которой проведет встречи с Вучичем вечером и завтра днем.

Главными трудностями считаются возможные перебои с поставками нефти, проблемы в работе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В республике сформированы две переговорные группы и орган по координации поставок нефти.

Половина доли NIS принадлежит «Газпром нефти», а еще шесть процентов — «Газпрому». Доля Сербии составляет около 30 процентов. Ранее Вучич не исключал, что страна может частично выкупить российскую долю, однако тогда речь шла только о том, чтобы увести ее ниже 50 процентов. На эти цели республика была готова потратить 700 миллионов евро.

