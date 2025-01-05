Сербия заявила о готовности мгновенно выкупить российскую долю в NIS

Вучич заявил о готовности Сербии выкупить у России долю в NIS за 700 млн евро

Сербия готова выкупить у России долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в случае, если она попадет под санкции США. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он уточнил, что Белград готов сделать это за 700 миллионов евро. Сербский лидер добавил, что планирует обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным в текущем месяце.

Ранее Вучич уже заявлял, что планирует запросить телефонный разговор с Путиным 25-27 января из-за возможного введения США санкций против компании NIS.

В декабре прошлого года стало известно, что власти США могут ввести санкции против NIS из-за российской собственности. По словам сербского президента, это является одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет.