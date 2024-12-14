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01:10, 14 декабря 2024Мир

Вучич заявил об угрозе санкций сербской нефтяной индустрии

Вучич: США планируют ввести санкции против NIS из-за российской собственности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

США планируют «через несколько дней» ввести санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) из-за российской собственности. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Informer.

Отмечается, что 50 процентов NIS принадлежат «Газпром нефти». Также акционерами являются правительство Сербии и «Газпром» (29,87 и 6,15 процента соответственно).

«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», — заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что поговорит на эту тему с американцами.

Ранее глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые санкции США против Газпромбанка не приведут к остановке транзита российского газа через территорию Болгарии в Венгрию. Решение этой проблемы, как отметил Сийярто, является для его страны крайне важным вопросом.

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