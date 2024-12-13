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17:00, 13 декабря 2024Экономика

В Европе оценили риски прекращения поставок газа из России из-за санкций США

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции США не остановят транзит газа из России в ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Новые санкции властей США против Газпромбанка не приведут к остановке транзита российского газа в Венгрию через территорию Болгарии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) республики Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Он заверил, что стороны решат проблему с оплатой поставок российского топлива в ближайшее время. Сийярто напомнил, что Венгрия сильно зависит от Болгарии в вопросе энергоснабжения, так как по территории этой страны проходит трубопровод «Турецкий поток».

Новые санкции США осложнили ситуацию с поставками российского топлива, однако эти ограничения не стали критическими, считает глава венгерского МИДа. «При тесном региональном сотрудничестве и солидарности мы сможем урегулировать эту ситуацию», — резюмировал Сийярто.

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Ранее он заявил, что российской и венгерской стороне удалось найти решение по трем из четырех проблем, возникших в связи с новыми санкциями США против Газпромбанка. Сийярто отметил, что очередные ограничения коснулись в основном вопроса проведения платежей за поставки энергоресурсов из РФ.

В результате появились проблемы с оплатой за поставки ядерного топлива для атомной электростанции (АЭС) в Пакше, за транзит газа по территории двух соседних стран, а также за покупку газа по долгосрочным контрактам с «Газпромом». Глава МИД заверил, что Венгрия и РФ постараются справиться с возникшими трудностями к 20 декабря, как наступит срок очередного платежа за поставки российского газа в республику.

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