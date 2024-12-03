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17:35, 3 декабря 2024Экономика

В Венгрии заявили о решениях проблемы санкций США против Газпромбанка

Глава МИД Сийярто: Венгрия и Россия нашли решения проблемы новых санкций США
Анатолий Акулов (редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: John Thys / Pool / Reuters

Венгрия и Россия нашли решения проблемы новых санкций США, которые затронули платежи через Газпромбанк. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

К настоящему времени стороны успели найти решение по трем из четырех проблем, возникших в связи с новыми санкциями США, уточнил глава МИД Венгрии. Очередные ограничения властей Соединенных Штатов, пояснил он, коснулись в основном вопросов проведения платежей за поставки энергоресурсов из РФ.

Речь, в частности, идет о трансакциях за поставки российского ядерного топлива для атомной электростанции (АЭС) в Пакше, за транзит газа по территории двух соседних стран, а также за покупку газа по долгосрочным контрактам с энергохолдингом «Газпром». «Мы нашли решения по трем вопросам из четырех», — резюмировал Сийярто.

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При этом он не стал конкретизировать, о решениях по каким именно вопросам идет речь. В то же время венгерский министр отметил, что «в одном случае уже есть юридическая основа для двух конкурирующих правовых конструкций». Из них в дальнейшем Венгрия и Россия выберут лучшую, заключил Сийярто.

Ранее он заявил, что очередной платеж за поставки российского газа в Венгрию запланирован на 20 декабря 2024 года. К этому времени, как утверждал Сийярто, стороны найдут способ преодоления новых санкций США. Этими вопросами, подчеркивал он, занимаются юристы, специализирующиеся на вопросах в энергетическом и финансовом секторах.

Власти США значительно расширили список антироссийских санкций 21 ноября. Под ограничения попал в том числе ряд кредитных организаций из РФ, включая БКС-банк, «Центрокредит» и Газпромбанк. Последний, как подчеркивал кандидат экономических наук Андрей Бархота, играл важную роль в обслуживании операций по оплате российских природных ресурсов, включая нефть и газ. Новые ограничения, предупреждал он, могут привести к снижению физических объемов одной из ключевых категорий экспорта РФ.

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