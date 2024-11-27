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19:52, 27 ноября 2024Экономика

Резкое ослабление рубля связали с «идеальным штормом» в российской экономике

Аналитик Бархота: падение рубля наложилось на высокую ставку и неопределенность
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Стремительное падение курса рубля к ведущим мировым валютам, включая евро и доллар, наложилось на аномально высокие процентные ставки, проблемы с экспортом продукции и значительный уровень неопределенности. О том, что российская экономика столкнулась с «идеальным штормом», заявил кандидат экономических наук Андрей Бархота. Его слова приводит Пятый канал.

Аналитик, в частности, напомнил, что на прошлой неделе власти США расширили список антироссийских санкций и включили в него одну из крупнейших финансовых организаций РФ«Газпромбанк». Этот банк играет важную роль в обслуживании операций по оплате российских природных ресурсов, включая нефть и газ. В обозримой перспективе введенные США ограничения могут осложнить проведение подобных расчетов и, как следствие, — к снижению физических объемов одной из ключевых категорий экспорта РФ.

На резкое ослабление курса рубля, по мнению эксперта, также могли повлиять действия спекулятивных игроков на российском финансовом рынке. Сейчас они пытаются запастись иностранной валютой, в первую очередь, долларами и евро, на случай дальнейшей девальвации рубля. Все это в итоге негативным образом влияет на курс российской валюты, резюмировал Бархота.

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Курс рубля стабильно слабел к ведущим мировым валютам на протяжении последней недели. В среду, 27 ноября, курс американской валюты пробил несколько психологических отметок, сначала превысив 110 рублей, а затем вплотную приблизившись к уровню в 115 рублей. Курс евро демонстрировал схожую динамику и на пике оказался выше 120 рублей. На этом фоне руководство Центробанка (ЦБ) начало принимать меры по укреплению российской валюты.

Регулятор решил отказаться от закупок иностранной валюты на внутреннем рынке в период с 28 ноября до конца 2024 года в рамках «зеркалирования» регулярных операций Министерства финансов РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. При этом ЦБ продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты.

После этого решения курс рубля незначительно укрепился к доллару. Ближе к 18:55 по московскому времени котировки американской валюты упали примерно до 113,15 рубля. Евро отреагировал на решение российского регулятора в меньшей степени и к этому моменту торговался на внебиржевом валютном рынке Forex на уровне в 119,66 рубля.

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