Курс евро превысил 120 рублей

Курс евро на Forex поднялся выше 120 рублей

Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex в моменте превысил отметку в 120 рублей. О пробитии новой психологической отметки свидетельствуют данные торговой площадки.

Ближе к 16:20 по московскому времени котировки европейской валюты поднялись до уровня примерно в 120,6 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 8,97 процента. Курс доллара к этому времени составил 114,5 рубля, демонстрируя прирост в 8,53 процента.

Курс евро стремительно укрепляется к рублю, только за последние несколько часов котировки европейской валюты прибавили почти пять рублей. Ближе к 14:00 по московскому времени за евро на внебиржевом валютном рынке давали 115,76 рубля. В свою очередь, курс доллара за последнюю пару часов прибавил порядка 4,5 рубля. К 14:30 американская валюта торговалась на уровне в 110,12 рубля.

До ввода санкций против Московской биржи (Мосбиржи) курс евро на этой торговой площадке на пике достигал отметки в 132,4 рубля. Резкий рост был зафиксирован вскоре после начала боевых действий на востоке Украины в марте 2022 года. Однако после введения ограничений в отношении российской площадки ее руководство приняло решение прекратить торги ведущими мировыми валютами, включая доллар и евро.

Замглавы Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин связал резкое укрепление западных валют к рублю в первую очередь с резким повышением ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ). В конце октября совет директоров регулятора поднял планку с 19 до 21 процента годовых, объяснив свое решение возросшим инфляционным давлением на российскую экономику. Делягин усомнился в эффективности взятого ЦБ курса на ужесточение денежно-кредитной политики и заявил, что подобная стратегия в конечном счете не только не поможет справиться с ростом потребительских цен в стране, но также приведет к девальвации рубля. С подобным сценарием Россия уже сталкивалась в 2014 году, напомнил он.