Курс доллара превысил 110 рублей

Курс доллара на Forex поднялся выше 110 рублей

Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex превысил очередную психологическую отметку и в моменте поднялся выше 110 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ближе к 14:30 по московскому времени котировки американской валюты достигли отметки в 110,12 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 4,38 процента. При этом доллар значительно укрепляется к российской валюте уже шестой день подряд. Что касается евро, то эта валюта торговалась на уровне в 115,76 рубля, демонстрируя прирост в 4,61 процента. Преодолеть психологическую отметку евро удалось ближе к 14:00 по московскому времени.

Из-за санкций против Московской биржи (Мосбиржи) доллар и евро на ней сейчас не торгуются. Максимального значения на этой площадке котировки европейской валюты достигали в марте 2022 года, вскоре после начала боевых действий на востоке Украины и ввода масштабных санкций против РФ со стороны западных стран. Тогда курс евро находился на отметке в 132,4 рубля, а доллара — на уровне примерно в 120 рублей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин связал ослабления рубля к доллару и евро с резким повышением ключевой ставки. По итогам октябрьского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) поднял планку сразу на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых.

Свое решение руководство регулятора тогда объяснило усиливающимся инфляционным давлением на российскую экономику. Делягин усомнился в эффективности проводимой ЦБ денежно-кредитной политики. По его мнению, столь резкое повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода приведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. «Мы это проходили в 2014 году многократно», — резюмировал он.