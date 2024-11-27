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13:57, 27 ноября 2024Экономика

Курс евро превысил 115 рублей

Курс евро на Forex поднялся выше 115 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Курс евро на небиржевом валютном рынке Forex превысил 115 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13:58 по московскому времени курс доллара превышает 109 рублей и приближается к 110. Иностранные валюты укрепляются уже шестой день подряд.

Из-за санкций против Мосбиржи евро на ней сейчас не торгуется. Достигнутый там ранее исторический максимум составил 132,4 рубля, это тоже было в марте 2022-го. Доллар тогда стоил 120 рублей.

Как говорил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, ослабление рубля связано с высокой ключевой ставкой ЦБ. На последнем заседании регулятор поднял ее до 21 процента.

«Повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014 году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили», — напомнил он.

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