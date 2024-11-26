В России назвали причину падения курса рубля

Депутат Делягин объяснил падение курса рубля повышением ключевой ставки

Падение курса рубля связано с повышением Центробанком ключевой ставки, объяснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Такую причину валютных изменений депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«[Это связано] с политикой Банка России. Потому что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014-м году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили», — сообщил Делягин.

Депутат объяснил, что, когда повышается ключевая ставка, экономическое развитие тормозится.

«Соответственно, инвестиционные проекты, которые планировались, становятся нерентабельными, и бизнес отказывается от этих проектов. А деньги, которые бизнесом аккумулировались, нужно куда-то девать. Единственное возможное направление массовых инвестиций сегодня — это валютный рынок. Соответственно, на эти деньги покупается валюта. Поскольку спрос на валюту резко растет, курс рубля падает», — заключил он.

Ранее курс доллара на рынке Форекс превысил 107 рублей, а евро поднялся выше 113. На момент написания материала стоимость американской валюты составила 106,2 рубля, европейской — 111,3.