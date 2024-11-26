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17:31, 26 ноября 2024Экономика

Курс доллара поднялся выше 107 рублей

Курс доллара на форексе превысил 107 рублей
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Курс доллара на рынке Форекс превысил 107 рублей, евро поднялся выше 113, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала стоимость американской валюты достигала 107,7 рубля, европейской — 113,07. И доллар и евро растут к рублю в рамках одного дня более чем на 3,5 процента.

Накануне Центробанк поднял курс доллара до 103,79 рубля, а курс евро — до 108,87 рубля. В первой половине дня во вторник доллар на форексе и межбанковском рынке поднялся выше 105 рублей.

Как отмечают эксперты, девальвации рубля, превысившей с начала осени 20 процентов, способствуют в том числе рост доллара на глобальной валютной арене и усиление геополитической напряженности. В последние дни импульс ослаблению нацвалюты также придали новые санкции США против российских банков.

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