Курс доллара поднялся выше 107 рублей

Курс доллара на рынке Форекс превысил 107 рублей, евро поднялся выше 113, свидетельствуют данные торгов.
На момент написания материала стоимость американской валюты достигала 107,7 рубля, европейской — 113,07. И доллар и евро растут к рублю в рамках одного дня более чем на 3,5 процента.
Накануне Центробанк поднял курс доллара до 103,79 рубля, а курс евро — до 108,87 рубля. В первой половине дня во вторник доллар на форексе и межбанковском рынке поднялся выше 105 рублей.
Как отмечают эксперты, девальвации рубля, превысившей с начала осени 20 процентов, способствуют в том числе рост доллара на глобальной валютной арене и усиление геополитической напряженности. В последние дни импульс ослаблению нацвалюты также придали новые санкции США против российских банков.