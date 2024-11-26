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11:16, 26 ноября 2024Экономика

Курс доллара преодолел отметку в 105 рублей

Курс доллара на Форекс поднялся выше 105 рублей, евро — выше 110 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рубль в начале торгового дня вторника, 26 ноября, продолжает снижаться относительно основных мировых валют. На рынке Форекс доллар преодолел отметку в 105 рублей, а евро поднимался выше 110 рублей.

Торги на межбанковском рынке подтверждают динамику. Курс доллара на них также растет выше 105 рублей.

Между тем юань на Мосбирже впервые с марта 2022 года поднялся выше 14,5 рубля, а индекс Мосбиржи, отражающий динамику национального фондового рынка, упал до минимальных с мая 2023 года 2504 пункта.

Накануне Центробанк поднял курс доллара до 103,79 рубля, а курс евро — до 108,87 рубля. Таким образом, если динамика до конца дня сохранится, то обе валюты подорожают более чем на рубль.

С начала месяца доллар подорожал уже на восемь рублей, а евро — на пять. Обе валюты обновили максимумы с марта 2022 года.

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