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10:35, 26 ноября 2024Экономика

Юань в России рекордно подорожал

Курс юаня на Мосбирже превысил отметку в 14,5 рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Юань на Мосбирже рекордно подорожал. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс китайской валюты превысил отметку 14,50 рубля впервые с марта 2022 года. В момент, когда торги на бирже открылись, юань оценивался в 14,4 рубля. Максимально он дорожал до уровня 14,506 рубля.

Вместе с тем курс доллара на Форексе (ForEx, Foreign Exchange) преодолел отметку в 105 рублей. Американская валюта поднималась до 105,4 рубля. Расчетный курс евро превысил уровень 110 рублей.

Рубль и долларовый индекс Мосбиржи (РТС) завершили прошлую неделю на минимумах с марта 2022 года (официальный курс 102,58 рубля за доллар). По словам эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, слабеющая валюта ведет к разгону инфляции, что нивелирует усилия Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики ради замедления роста цен.

Среди главных причин рекордного ослабления рубля называют рост геополитической напряженности и новые санкции Минфина США, которые впервые затронули Газпромбанк. По мнению инвестбанкира Евгения Когана, эта мера способна закрепить курс американской валюты на уровне 105 рублей.

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