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09:22, 25 ноября 2024Экономика

Ослабление рубля назвали причиной снижения эффективности высокой ключевой ставки

Эксперт Зельцер: эффективность жесткой ДКП падает на фоне подорожания импорта
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ослабление рубля, которое может казаться привлекательным для бюджета страны и балансов компаний-экспортеров, приводит к разгону инфляции, с которой Центробанк борется, повышая ключевую ставку, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, прокомментировавший ситуацию на рынке.

«То есть усилия по сдерживанию роста цен теряют свой эффект на фоне подорожания импорта и роста инфляционных ожиданий из-за страха перед очередным повышением цен на товары и услуги», — отметил он.

На падающую эффективность жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) специалист указал в связи с фиксировавшимся на прошлой неделе резким снижением курса нацвалюты — долларовый индекс Мосбиржи и сам рубль на фоне геополитической эскалации и новых санкций, введенных США против российских банков, достигли в пятницу, 22 ноября, минимумов с марта 2022 года.

Глава Банка России, выступая несколько дней назад в Госдуме, заявила, что если бы не жесткая ДКП, то уровень роста цен в стране мог бы достигнуть сейчас не нынешних 8-9 процентов, а 20-30 процентов. Решительность действий регулятора она связала с опасностью «хронического недуга» инфляции.

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