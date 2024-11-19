В Центробанке предупредили россиян о риске «хронического недуга»

Набиуллина: ЦБ действует решительно, чтобы инфляция не стала хроническим недугом

Решительность действий Центробанка связана с опасностью «хронического недуга» инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, предупредив, что без сдерживания роста цен, устойчивый рост экономики невозможен. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель регулятора также указала, что высокая инфляция сохраняется в стране уже четвертый год подряд и за это время «накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса».

Говоря о предположительных сроках, в которые Банк России смог бы приступить к уменьшению ключевой ставки, глава регулятора уточнила, что в случае, если «не будет никаких дополнительных внешних шоков», речь может идти о 2025 годе.

Сейчас ставка находится на уровне 21 процента годовых и с высокой долей вероятности в декабре может подняться еще выше. Готовность начать ее снижение уже предстоящей весной в ЦБ ранее опровергали, заметив, что конкретные сроки трудно предсказать заранее.