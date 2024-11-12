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15:05, 12 ноября 2024Экономика

«Она очень недовольна». Набиуллина встретилась с коммунистами в Госдуме. Депутаты обвиняли ЦБ в предательстве

ЦБ опроверг сообщения о снижении ключевой ставки в марте 2025 года
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Мария Прусакова по итогам встречи председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной с фракцией КПРФ сообщила, что глава ЦБ пообещала начать снижение ключевой ставки весной следующего года в связи со смягчением денежно-кредитной политики (ДКП). Однако вскоре представитель регулятора заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В частности, в ЦБ уточнили, что конкретных сроков Набиуллиной в ходе встречи названо не было, а ДКП будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, которые трудно предсказать заранее.

Прусакова раскритиковала политику ЦБ

Впрочем, Прусакова выразила сомнения в том, что ключевая ставка в скором времени будет снижена, так как, по ее словам, «предыдущие прогнозы Эльвиры Сахипзадовны не реализовались».

«Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке "Королевство кривых зеркал", в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны», — заявила депутат.

Мария Прусакова

Мария Прусакова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме назвали жестким разговор с Набиуллиной

Депутат нижней палаты российского парламента Денис Парфенов в беседе с «Осторожно Media» заявил, что «состоялся жесткий, принципиальный разговор фракции с главой ЦБ». Также он подтвердил, что Набиуллина говорила о снижении ключевой ставки в дальнейшем.

«Ну, было бы странно, если бы она говорила, что высокая ставка — это навсегда, но сроков, насколько я помню, не называла», — указал он.

Другой собеседник «Осторожно Media» отметил спокойствие Набиуллиной, уточнив, что «было видно, что она очень недовольна». Он же сообщил, что в адрес денежно-кредитной политики ЦБ звучали такие слова, как «предательство» и «вредительство».

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Предсказано новое повышение ключевой ставки в декабре

В октябре Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 21 процента годовых, которая ранее была на уровне 19 процентов. Поводом для такого решения стали усиление большинства проинфляционных факторов, рост цен и увеличение инфляционных ожиданий.

В декабре ЦБ может вновь поднять ключевую ставку. Об этом сообщили в Банке России. Аналогичное мнение высказали и некоторые эксперты. Так, в Центробанке оценивают вероятность повышения ключевой ставки как очень высокую Это связано с ростом цен и отступлением уровня инфляции от намеченной цели.

Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин по итогам встречи фракции «Единой России» в Госдуме с руководством регулятора подтвердил, что Банк России допускает новое повышение ключевой ставки в декабре текущего года. При этом он подчеркнул, что такое решение еще не принято.

Значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных условиях усмотреть сложно

Алексей Заботкинзаместитель председателя Банка России

Экономист Евгений Коган, в свою очередь, также назвал вероятным повышение ключевой ставки в декабре сразу до 23 процентов. По его словам, это связано с ростом инфляции, на который влияют сразу несколько факторов: перегретый рынок труда, рост доходов населения, рост спроса и торговли, а также ослабление курса рубля и повышение утильсбора на автомобили.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев тоже отметил высокую возможность повышения ключевой ставки до 23 процентов на ближайшем заседании ЦБ. Он подчеркнул, что сигнал Банка России о возможности повышения ставки на заседании в декабре был достаточно жестким.

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Чем грозит высокая ставка

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) допустили, что беспрецедентно жесткая ДКП Центробанка связана с неверными оценками состояния российской экономики.

Эксперты отметили, что ставка по кредитам превысила рентабельность оборотного капитала в промышленности и может обойти рентабельность собственного капитала. Сложившуюся ситуацию в ЦМАКП назвали угрозой для инвестиций. По мнению аналитиков, нынешняя ситуация с кредитами сложнее, чем в кризисных 2008 и 2009 годах.

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