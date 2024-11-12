Депутат Госдумы Мария Прусакова по итогам встречи председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной с фракцией КПРФ сообщила, что глава ЦБ пообещала начать снижение ключевой ставки весной следующего года в связи со смягчением денежно-кредитной политики (ДКП). Однако вскоре представитель регулятора заявил, что эта информация не соответствует действительности.
В частности, в ЦБ уточнили, что конкретных сроков Набиуллиной в ходе встречи названо не было, а ДКП будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, которые трудно предсказать заранее.
Прусакова раскритиковала политику ЦБ
Впрочем, Прусакова выразила сомнения в том, что ключевая ставка в скором времени будет снижена, так как, по ее словам, «предыдущие прогнозы Эльвиры Сахипзадовны не реализовались».
«Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке "Королевство кривых зеркал", в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны», — заявила депутат.
В Госдуме назвали жестким разговор с Набиуллиной
Депутат нижней палаты российского парламента Денис Парфенов в беседе с «Осторожно Media» заявил, что «состоялся жесткий, принципиальный разговор фракции с главой ЦБ». Также он подтвердил, что Набиуллина говорила о снижении ключевой ставки в дальнейшем.
«Ну, было бы странно, если бы она говорила, что высокая ставка — это навсегда, но сроков, насколько я помню, не называла», — указал он.
Другой собеседник «Осторожно Media» отметил спокойствие Набиуллиной, уточнив, что «было видно, что она очень недовольна». Он же сообщил, что в адрес денежно-кредитной политики ЦБ звучали такие слова, как «предательство» и «вредительство».
Предсказано новое повышение ключевой ставки в декабре
В октябре Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 21 процента годовых, которая ранее была на уровне 19 процентов. Поводом для такого решения стали усиление большинства проинфляционных факторов, рост цен и увеличение инфляционных ожиданий.
В декабре ЦБ может вновь поднять ключевую ставку. Об этом сообщили в Банке России. Аналогичное мнение высказали и некоторые эксперты. Так, в Центробанке оценивают вероятность повышения ключевой ставки как очень высокую Это связано с ростом цен и отступлением уровня инфляции от намеченной цели.
Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин по итогам встречи фракции «Единой России» в Госдуме с руководством регулятора подтвердил, что Банк России допускает новое повышение ключевой ставки в декабре текущего года. При этом он подчеркнул, что такое решение еще не принято.
Значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных условиях усмотреть сложно
Экономист Евгений Коган, в свою очередь, также назвал вероятным повышение ключевой ставки в декабре сразу до 23 процентов. По его словам, это связано с ростом инфляции, на который влияют сразу несколько факторов: перегретый рынок труда, рост доходов населения, рост спроса и торговли, а также ослабление курса рубля и повышение утильсбора на автомобили.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев тоже отметил высокую возможность повышения ключевой ставки до 23 процентов на ближайшем заседании ЦБ. Он подчеркнул, что сигнал Банка России о возможности повышения ставки на заседании в декабре был достаточно жестким.
Чем грозит высокая ставка
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) допустили, что беспрецедентно жесткая ДКП Центробанка связана с неверными оценками состояния российской экономики.
Эксперты отметили, что ставка по кредитам превысила рентабельность оборотного капитала в промышленности и может обойти рентабельность собственного капитала. Сложившуюся ситуацию в ЦМАКП назвали угрозой для инвестиций. По мнению аналитиков, нынешняя ситуация с кредитами сложнее, чем в кризисных 2008 и 2009 годах.