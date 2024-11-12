Набиуллина назвала сроки начала снижения ключевой ставки в России

Набиуллина: ключевая ставка в России начнет снижаться с марта 2025 года

Ключевая ставка в России начнет снижаться с марта 2025 года. Сроки начала этого процесса назвала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, ее цитирует депутат Госдумы Мария Прусакова.

На встрече с фракцией КПРФ глава регулятора пообещала, что с марта денежно-кредитную политику (ДКП) начнут постепенно смягчать, ключевая ставка поэтапно достигнет уровня 2023 года.

«Все думают, почему при росте ставки ЦБ рост инфляции не останавливается, и все считают, что в этом виноват ЦБ, увеличивающий ставку. Но мы считаем, что если бы мы ее не повышали, было бы хуже», — приводит слова Набиуллиной депутат.

При этом сама Прусакова в оценке Набиуллиной усомнилась, так как предыдущие ее прогнозы не реализовались. Она отметила, что логика регулятора напоминает ей сказку «Королевство кривых зеркал», где председатель Банка России видит экономику страны иначе, чем большая часть жителей.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил новое повышение ключевой ставки в декабре текущего года. Поводом для этого остается устойчиво высокий рост цен, который наблюдается последнюю пару месяцев.

«Значительное изменение в инфляционной динамике пока в данных условиях усмотреть сложно», — объяснил он.

Бизнес в стране не разделяет подхода ЦБ: представители ряда отраслей предупредили советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, что при высоких ставках экономика скатится в рецессию, инвестиции остановятся, а ключевые отрасли машиностроения обрушатся.