В Центробанке подтвердили возможность нового повышения ставки

Зампред ЦБ Заботкин заявил о сохранении инфляции и возможности роста ставки

Банк России допускает новое повышение ключевой ставки в декабре этого года, хотя решение еще не принято. Поводом для этого остается устойчиво высокий рост цен, который наблюдается последние пару месяцев. Об этом по итогам встречи фракции «Единой России» в Госдуме с руководством регулятора сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».

«Значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно», — объяснил он. При этом Заботкин опроверг опасения бизнеса по поводу того, что высокая ставка сделает кредиты недоступными и повлияет на экономический рост.

По оценкам Банка России, в следующем году у предприятий вырастут производственные возможности, так как в прошлые годы они активно наращивали инвестиции. В результате, на фоне роста предложения и снижения спроса, к которому приведет высокая ставка, произойдет замедление инфляции до уровня, близкого к четырем процентам.

Регулятор ожидает, что рост цен по итогам года составит 8-8,5 процента. Это в два раза больше ожидаемого и выше, чем в 2023 году.

Подход ЦБ не находит понимания у бизнеса. В рамках Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске представители ряда отраслей предупредили советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, что при высоких ставках экономика скатится в рецессию, инвестиции остановятся, а ключевые отрасли машиностроения обрушатся.

В свою очередь, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предположил, что Центробанк совершает серьезную ошибку, ожидая роста производительности только за счет инвестиций. По оценкам аналитиков, инвестактивность прошлых лет почти не касалась вложений в машины и оборудование, а значит, нет никаких предпосылок к тому, что они в состоянии увеличить выпуск.