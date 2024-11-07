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14:48, 7 ноября 2024Экономика

Названа новая угроза из-за высоких ставок в России

ЦМАКП предупредил о проблемах ЦБ с оценкой российской экономики при росте ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Беспрецедентно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка, который поднял ставку до рекордных 21 процента, а в декабре готовится к новому повышению, может опираться на неверные оценки состояния российской экономики. Об этом говорится в презентации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Аналитики центра предупредили, что ставка по кредитам уже превысила рентабельность оборотного капитала в промышленности, а вскоре может обойти и рентабельность собственного капитала. На этом фоне в широком спектре отраслей рентабельность ниже безрискового уровня доходности, а большом числе других отраслей — лишь немногим выше.

Таким образом, одна только эта оценка позволяет назвать текущую ситуацию угрозой для инвестиций. Но помимо этого, согласно опросу ЦБ, бизнес оценивает условия кредитования как наихудшие с первого квартала 2022 года, когда был зафиксирован исторический минимум. Нынешняя ситуация с кредитами сложнее, чем в 2008 и 2009 годах. «Но тогда были мировой кризис, мощнейшая девальвация, высокая инфляция. А сейчас что?» — задаются вопросом авторы презентации.

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Далее в материале говорится, что уже более 40 процентов предприятий называют высокие ставки по кредитам в качестве ограничивающего фактора производства. В ЦМАКП исправили официальные данные, заметив, что Росстат изменил выборку.

В связи с этим аналитики указывают на основную ошибку Центробанка. В регуляторе, о чем говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин, надеются, что бум инвестиций в основной капитал последних лет в следующем году сам по себе даст рост производительности и поспособствует росту предложения, то есть снизит инфляционное давление.

Однако если посмотреть на качество инвестиций, то наблюдается снижение их технологичности, потому что вложения в машины и оборудование не растут. Да и в этом случае, указали в ЦМАКП возможно завышение эффекта, ведь стоимость доставки технологического оборудования растет. В результате сохранение инвестиций вблизи текущего уровня может никак не повлиять на рост производства, а их дальнейшее увеличение не представляется возможным.

С выводами аналитиков согласился и экономист Егор Сусин. По его мнению, ожидания ЦБ по росту экономики благодаря активным инвестициям последних лет имеет все шансы не оправдаться. «Похоже тормозить мы будем о бетонную стену» — заключил эксперт.

Ранее Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в котором сообщил, что по итогам третьего квартала инфляция с учетом сезонной корректировки составила 11,1 процента в годовом выражении, что гораздо выше июльских прогнозов. Именно рост цен, добавили в регуляторе, стал одной из причин ужесточения ДКП.

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