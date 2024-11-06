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18:53, 6 ноября 2024Экономика

ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

ЦБ: инфляция с поправкой на сезонность достигла 11,1 процента в июле-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам третьего квартала инфляция в России с учетом сезонной корректировки составила 11,1 процента в годовом выражении, что оказалось существенно выше июльского прогноза. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что подобная динамика значительно превысила цель по инфляции в 4 процента, установленную ЦБ. Что касается базовой инфляции, то она по итогам июля-сентября составила 9,1 процента в годовом выражении, что также существенно выше необходимого уровня. В регуляторе связали ускорение темпов роста потребительских цен в России с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики ЦБ отнес колебание стоимости на отдельных товарных рынках.

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Способствовали увеличению инфляции в том числе цены на бензин, рост которых ускорился на фоне приостановки запрета на экспорт автомобильного топлива из России. Кроме того, стоимость плодоовощной продукции, отметили в регуляторе, снижалась в меньшей степени, чем предполагает сезонная норма. К усилению давления на российскую экономику привели и растущие инфляционные ожидания населения и представителей бизнеса. В октябре, напомнили в ЦБ, показатель достиг максимума с начала года.

На фоне усиления инфляционного давления регулятор назвал очень вероятным повышение ключевой ставки в декабре по итогам очередного заседания совета директоров. Сохранение ставки на рекордном уровне в 21 процент годовых, по мнению руководства ЦБ, возможно только в том случае, если на внутреннем рынке к тому времени будет фиксироваться устойчивое замедление роста потребительских цен. Однако предпосылок для реализации подобного сценария пока мало.

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