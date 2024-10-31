Набиуллина назвала высокую ключевую ставку реакцией на ситуацию в экономике

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки. Об этом она рассказала в ходе заседания комитета по финансовому рынку в Госдуме. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика является неизбежной реакцией на то, что происходит в экономике.

Набиуллина заявила, что жесткая политика работает на рост экономики

Набиуллина заявила, что жесткая политика не является прихотью, а является неизбежной реакцией на происходящее в экономике. По ее словам, сейчас государство и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетные направления.

«Это, конечно, требует решения застарелых проблем с эффективностью, с производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать, этим этот период и сложен», — сказала она и добавила, что такие меры окупятся.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Глава ЦБ напомнила, что в подобной ситуации оказывались многие страны прежде чем добились устойчиво низкой инфляции и тех преимуществ, которые дает низкая инфляция. Набиуллина заявила, что политика ЦБ защищает зарплаты, пенсии, пособия и сбережения россиян от роста цен.

Она читает, что высокая инфляция выгодна лишь тем, чьи товары граждане будут вынуждены покупать в любом случае.

Глава ЦБ высказывалась о необходимости роста цен

Ранее в октябре Набиуллина рассказала, что за последние три года цены в России выросли на 30 процентов, такую динамику уже нельзя объяснять структурными изменениями в экономике, связанными с санкциями недружественных государств.

По ее словам, столь высокая инфляция связана со спросом, который устойчиво повышался быстрее, чем предложение. Она поспорила с теми, кто считает рост цен на фоне дефицита кадров необходимым для дальнейшей трансформации условием.

Набиуллина отметила, что сохранение высокой инфляции приведет экономику в «опасное высокоинфляционное состояние» и создаст куда больше проблем, чем преимуществ.