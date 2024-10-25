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19:18, 25 октября 2024Экономика

Набиуллина поспорила с необходимостью роста цен

Глава ЦБ Набиуллина рассказала об опасном высокоинфляционном состоянии экономики

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

За последние три года цены в России выросли на 30 процентов, такую динамику уже нельзя объяснять структурными изменениями в экономике, связанными с санкциями недружественных государств. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия проходила на сайте ЦБ.

По ее словам, столь высокая инфляция связана со спросом, который устойчиво повышался быстрее, чем предложение. Она поспорила с теми, кто считает рост цен на фоне дефицита кадров необходимым для дальнейшей трансформации условием.

Сохранение высокой инфляции, подчеркнула глава ЦБ, приведет экономику в «опасное высокоинфляционное состояние» и создаст куда больше проблем, чем преимуществ. Такой метод станет сдерживающим фактором, заявила Набиуллина.

При этом она ответила тем, кто считает повышение ставки неэффективным оружием в борьбе с ростом цен. По ее мнению, без ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) инфляция была бы намного выше, чем текущий наблюдаемый уровень.

Ранее инвестбанкир Евгений Коган сравнил решение ЦБ поднять ключевую ставку до 21 процента годовых с «ядерной бомбой» для российской экономики. По его мнению, некоторые предприятия не выдержат такой уровень ставок и разорятся. В то же время он признал, что у ЦБ в рамках его полномочий и задач по сдерживанию инфляции другого выхода не было.

В свою очередь, первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов выразил надежду, что столь высокая ставка сохранится ненадолго. В противном случае, указал он, нарушатся производственные циклы и начнут останавливаться стройки.

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      Платон Щукин
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