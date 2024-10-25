Решение Банка России по ставке сравнили с «ядерным ударом» по экономике

Инвестбанкир Коган назвал рост ставки ЦБ до 21 % «ядерным ударом» по экономике

Рост ключевой ставки Банка России до 21 процента, что стало рекордным в российской истории уровнем, можно сравнить с «ядерным ударом» по национальной экономике. Об этом в комментарии НСН заявил инвестиционный банкир Евгений Коган.

По его словам, предыдущие действия регулятора можно описать как попытку присыпать экономику дустом, то есть немного охладить и посмотреть, будет ли этого достаточно. Однако оказалось, что инфляция и инфляционные ожидания, а также общее кредитование все еще идут вверх, и «сверхжесткая» денежно-кредитная политика (ДКП) на них не повлияла.

Таким образом, решение выглядит рациональным с точки зрения регулятора. «У ЦБ других инструментов, по сути, нет. Вот они этим ядерным ударом по экономике и глушат ее», — пояснил Коган, ранее предсказавший, что ставка вырастет до 21 процента.

При этом инвестбанкир заметил, что некоторые предприятия не справятся с такими ставками по кредитам и разорятся. Он не исключил, что такой процесс тоже может быть нормальным для ЦБ, ведь разорение позволит замедлить экономику и снизить инфляцию. «В конце концов, за экономику в ЦБ не отвечают», — заключил Коган.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов предупредил, что даже при ставке 19 процентов годовых большинство предприятий могут обанкротиться, потому что им приходится брать коммерческие кредиты для завершения производства. По его мнению, столь консервативная финансовая политика приведет к стагфляции, то есть ситуации, когда падают и производство, и потребление, но инфляция растет большими темпами.

На опасность стагфляции указывала и Набиуллина, однако, по ее мнению, причиной нежелательного развития событий может стать перегрев экономики, то есть неконтролируемое расширение неэффективного производства, с которым и пытается справиться Центробанк.