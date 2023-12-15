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15:26, 15 декабря 2023Экономика

Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

Набиуллина: экономика РФ не успевает за спросом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика на фоне высокой и устойчивой инфляции не успевает за растущим спросом. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, трансляция которой ведется в Telegram-канале регулятора.

Набиуллина сравнила экономику страны с автомобилем, двигатель которого может рано или поздно перегреться. «Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго», — сказала она.

В условиях перегрева экономики, когда в стране не хватает производственных и трудовых ресурсов, создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться все сложнее и дороже, добавила глава регулятора. В связи с этим необходимо придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, благодаря которой в том числе стабилизировался курс рубля.

По итогам заседания совета директоров 15 декабря Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 16 процентов годовых. Повышение стало пятым подряд, в первом полугодии ставка держалась на уровне 7,5 процента. ЦБ предупредил, что повышение показателя необходимо на фоне высокого инфляционного давления и существенных проинфляционных рисков в среднесрочной перспективе.

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      Мария Грушко
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