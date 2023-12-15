Банк России предупредил о высоком инфляционном давлении

ЦБ: инфляционное давление в России остается высоким

Банк России, который по итогам заседания совета директоров 15 декабря принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых, предупредил, что текущее инфляционное давление остается высоким, в среднесрочной перспективе проинфляционные риски также будут существенными. Об этом сказано в пресс-релизе на официальном сайте регулятора.

В среднем за октябрь-ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10 процентов в пересчете на год. Годовая инфляция по состоянию на 11 декабря замедлилась до 7,1 процента с 7,5 процента в ноябре. Снижение показателя связано с эффектом высокой базы начала декабря прошлого года.

В то же время инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий выросли. Профильные аналитики ожидают, что инфляция в 2024 году будет выше целевого показателя в 4 процента, однако с учетом проводимой ЦБ денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5 процента в 2024 году и будет находиться около 4 процентов в дальнейшем. По итогам 2023 года инфляция будет ближе к верхней границе диапазона 7-7,5 процента.

Регулятор добавил, что при дополнительном расширении бюджетного дефицита проинфляционные риски вновь возрастут, что может заставить пойти на дополнительное повышение ключевой ставки. Текущее решение ЦБ не стало неожиданностью для российских банков — крупные кредитные организации начали заблаговременно повышать ставки по вкладам, считая нейтральное решение невозможным.