Центробанк России поднял ключевую ставку пятый раз подряд

Центробанк России повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых

По итогам заседания совета директоров 15 декабря Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 16 процентов годовых, таким образом продолжив цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.

Повышение стало пятым подряд, в первом полугодии ставка держалась на уровне 7,5 процента. В октябре Центробанк не давал сигнала о возможности нового роста, но допускал возможность установления ставки на уровне 16 процентов в случае повышенного инфляционного давления.

Как объясняется в пресс-релизе, отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста во втором полугодии оказалось более значительным, чем в предыдущих прогнозах. Рост ВВП превысит ожидаемые в октябре 3 процента, а инфляция будет ближе к верхней границе диапазона 7-7,5 процента.

Полтора месяца назад большинство аналитиков сходились на том, что ужесточение ДКП закончено, однако ближе к новому заседанию совета директоров пересмотрели прогноз в сторону 16-17 процентов. Одновременно банки начали заблаговременно повышать ставки по вкладам, считая нейтральное решение невозможным.

В Центробанке заметили, что в отдельных сегментах кредитного рынка активность замедляется, но в целом рост кредитования по-прежнему высок. Одновременно вновь выросли инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. В среднем за октябрь-ноябрь базовой инфляции с поправкой на сезонность выросла до 11,5 процента в пересчете на год, хотя в третьем квартале она остановилась на 9,7 процента.

Регулятор указал, что при дополнительном расширении бюджетного дефицита проинфляционные риски вновь возрастут, что может заставить пойти на дополнительное повышение ключевой ставки.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд сохранила ключевую ставку без изменений — на уровне 5,25-5,5 процента, а также дала сигнал о скором смягчении денежно-кредитной политики. Также накануне, 14 декабря, Национальный банк Украины из-за улучшения ситуации в экономике опустил ставку до 15 процентов.