Сбер повысил ставки по вкладам

Сбер повысил максимальную ставку по вкладам до 16 %

Сбербанк с 15 декабря повысил ставки по ряду сберегательных продуктов на 0,8-1,68 процентного пункта в зависимости от вклада. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь максимальная ставка составит 16 процентов годовых на шесть месяцев, а для клиентов премиального сегмента — 16,5 процента.

Кроме того, с 14 декабря Сбер повысил ставки по счетам «Ежедневный %» и «Накопительный счет Премьер» до 14 процентов годовых на первые два месяца для клиентов, которые ранее не открывали данные счета. По счетам «Накопительный счет Лидер» ставки поднялись до 15 процентов годовых.

Некоторые российские банки стали повышать проценты по вкладам перед заседанием совета директоров Центробанка 15 декабря, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Абсолютное большинство экспертов и участников финансового рынка допускает, что регулятор продолжит поднимать ставку. Ожидается, что в рамках продолжающейся борьбы с проинфляционными факторами ЦБ поднимет показатель с 15 до 16 процентов, некоторые же отмечают, что показатель может вырасти сразу на два процентных пункта — до 17 процентов.