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12:56, 11 декабря 2023Экономика

В России допустили повышение ключевой ставки ЦБ

Forbes: эксперты допустили повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 17 процентов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Совет директоров Банка России на своем последнем в 2023 году плановом заседании, которое состоится в пятницу, 15 декабря, повысит ключевую ставку в рамках продолжающейся борьбы с проинфляционными факторами, считают опрошенные Forbes эксперты.

Некоторые из них допустили, что показатель может вырасти сразу на 2 процентных пункта — с 15 до 17 процентов. 8 из 10 опрошенных экономистов и аналитиков склоняются к сценарию «плюс 1 процентный пункт», а более резкого шага ожидают в Альфа-банке и ИК «Регион».

Таким образом, ставка, вероятно, будет повышена уже пятый раз подряд. В последний раз ее подняли 27 октября — с 13 до 15 процентов, а начиная с июля был зафиксирован двукратный рост показателя. Объясняя октябрьское повышение, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о влиянии необходимости ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к четырем процентам в 2024 году, а также об учете параметров трехлетнего федерального бюджета.

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Говоря о дальнейших решениях, ЦБ тогда ограничился нейтральным сигналом по поводу возможных будущих решений, отметив, что они будут приниматься с учетом показателей инфляции, состояния экономики, а также внутренних и внешних рисков.

Согласно прогнозу 27 российских экономистов, результатами опроса которых поделился в начале декабря Центробанк, инфляция в России в 2023 году достигнет 7,6 процента. В 2024 году инфляционное давление начнет снижаться, так как влияние ослабления рубля близко к завершению, а спрос начинает замедляться, считает главный экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. В то же время таргета ЦБ будет достичь сложно, полагают собеседники издания. В частности, по прогнозу экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, на конец 2024 года годовая инфляция составит 4,8 процента.

О том, что ключевая ставка, скорее всего, будет повышена на этой неделе, говорят и эксперты других российских изданий. Большинство из них ожидают повышение показателя до 16 процентов. Ряд экспертов увязывает масштаб его увеличения с данными по росту цен, которые будут у регулятора перед принятием решения.

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      Дмитрий Воронин
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