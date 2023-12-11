Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в России оценили

«Ведомости»: 15 декабря Банк России повысит ключевую ставку до 16 процентов

На ближайшем заседании в пятницу, 15 декабря, Банк России повысит ключевую ставку до 16 процентов. Так вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) оценили опрошенные «Ведомостями» аналитики.

16 из 23 экспертов заявили, что регулятор поднимет ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16 процентов. Трое опрошенных предположили увеличение показателя до 17 процентов. Остальные аналитики считают возможным как повышение ставки, так и ее сохранение на уровне в 15 процентов.

По словам профессора РЭШ Валерия Черноокого, инфляция значительно превышает целевой уровень, установленный Центробанком. На ускорение роста цен влияет также рост зарплат из-за кадрового голода, а также сохраняющиеся повышенные темпы кредитования экономики. Качественных макроэкономических трансформаций с предыдущего заседания совета директоров ЦБ не произошло, а рост цен в годовом выражении в среднем за три месяца составил 12 процентов против целевого уровня в 4 процента, отметил экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов.

Если за неделю до заседания ЦБ инфляция не ускорится, то ставка вырастет до 16 процентов, в противном случае можно ждать повышения и до 17 процентов, заявил заместитель председателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов. Ставка в 16 процентов продемонстрирует рынку готовность и далее таргетировать инфляцию, позволит проявиться эффекту от предыдущих повышений ставки и не «пережать» экономику, добавил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Большее ужесточение ДКП будет избыточным, заявил управляющий директор НРА Сергей Гришунин. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова, ЦБ может сохранить ставку на уровне 15 процентов, так как эффект ранее принятых решений будет усиливаться еще как минимум квартал и вполне может оказаться достаточным.

Аналитики полагают, что Банк России начнет уменьшать ставку не раньше II–III кварталов 2024 года — это решение будет зависеть от устойчивого снижения инфляции на протяжении как минимум одного квартала, спада инфляционных ожиданий и оптимизации соотношения между экономическим ростом и кредитной активностью. По мнению главного экономиста по России «Ренессанс капитала» Софьи Донец, к концу 2024 года регулятор может опустить ставку до девяти процентов.

Ключевую ставку в России начали повышать на фоне ускорения инфляции в июле 2023 года. Сначала Центробанк увеличил показатель с 7,5 до 8,5 процента годовых. В середине августа регулятор поднял ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12 процентов, а в середине сентября — до 13 процентов годовых. В конце октября ЦБ увеличил ставку сразу до 15 процентов — как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, если в Центробанке не увидят достаточного эффекта от уже принятых шагов, ДКП продолжат ужесточать.