Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?

Российский Центробанк поднял ключевую ставку до 15 процентов годовых

На заседании в пятницу, 27 октября, российский Центробанк резко поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых. За последние четыре месяца ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента. Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор объясняет повышением инфляционных рисков и ростом инфляционных ожиданий.

В Центробанке не исключают дальнейшее повышение ставки

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, Центробанк пойдет на дальнейшее ужесточение ДКП, если не увидит достаточного эффекта от уже принятых шагов. При этом Банк России не исключает как повышения, так и сохранения ключевой ставки на текущем уровне до конца этого года. Основным фактором принятия решения остается инфляция и инфляционные ожидания населения.

На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий Эльвира Набиуллина глава Банка России

Также Набиуллина говорила, что параметры федерального бюджета на 2024-2026 годы стали значимым фактором при принятии решения о повышении ставки.

Со своей стороны начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко считает, что основной целью повышения ставки стало достижение целевого показателя по инфляции в четыре процента в 2024 году.

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Иные видят в высокой ставке риск замедления экономики страны. В беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук Николай Кульбака отметил, что инвестиционные деньги становятся дорогими. «То есть инвестиций в экономике станет меньше. Это будет приводить к замедлению экономики, то есть, в принципе борясь с инфляцией, мы замедляем темпы роста экономики, которые и так крайне невысокие, но здесь вариантов нет — либо ты миришься с инфляцией и ждешь хоть какого-то экономического роста, либо ты борешься с инфляцией и не ждешь экономического роста. Выбрана стратегия борьбы с инфляцией», — объяснил эксперт.

Как повышение ставки может сказаться на курсе рубля

Аналитики считают, что в целом такое решение будет полезным для рубля. Например, директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг полагает, что значительное повышение ставки увеличивает шансы на снижение курса доллара ниже 90 рублей на горизонте ближайших нескольких кварталов. При этом первая реакция российской валюты на повышение ставки была позитивной: доллар опускался ниже 93 рублей, а евро — ниже 98, такого не было с начала июля.

Эксперты полагают, что в перспективе ближайших месяцев доллар будет торговаться в коридоре от 90 до 95 рублей. «Мы ожидаем укрепления рубля, роста экспорта и снижения импорта до конца года. Количество спекулятивных сделок с рублем должно уменьшиться по мере ужесточения государственного регулирования», — сказал старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Чего ждать простым россиянам

Эксперты уверены, что повышение ключевой ставки повысит привлекательность депозитов: банки могут и дальше повысить ставки по вкладам. «Основной прирост, скорее всего, придется на депозиты срочностью до года. Менее активно банки будут поднимать ставки свыше данного срока», — прокомментировал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

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Ставки по вкладам вырастут до 14,5 процента, что выгодно для тех, кто готов их открыть, сказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. «То есть ЦБ хочет резко поднять уровень сбережений, уменьшить потребление, охладить рынок и увеличить накопления. Для тех, кто имеет деньги и хочет вложиться в депозиты, это хорошее время. ЦБ хочет, чтобы люди больше сберегали и меньше тратили», — объяснил он.

С ростом ключевой ставки могут вырасти и ставки по ипотеке. Некоторые эксперты допускают, что будут приняты меры по снижению затрат государства на поддержание льготной ипотеки. «Может быть, уменьшение надбавки для банков. Сейчас она 2,5 процента, возможно, уменьшат до 2-1,5 процента. Для банков будет, соответственно, интерес в выдаче льготной ипотеки не очень. Второй момент, могут поднять ставку по льготной ипотеке на два процента. В целом тем, кто задумывался о покупке по льготной ипотеке, я бы рекомендовал это сделать. Если брать квартиру по "первичке", то вот обязательно сейчас», — указал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.