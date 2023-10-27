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16:12, 27 октября 2023Экономика

Повышение ключевой ставки объяснили влиянием нового бюджета

Набиуллина: параметры бюджета повлияли на решение повысить ключевую ставку
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Параметры федерального бюджета на 2024-2026 годы стали значимым фактором при принятии решения о повышении ключевой ставки Центробанка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается влияния бюджетных параметров на решение по ставке — это значимый фактор, мы его учитывали. Но мы не вычисляли, насколько тогда можно было бы повысить ставку, потому что рассматриваем все факторы в совокупности», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Глава регулятора объяснила, что на сегодняшнем заседании совета директоров обсуждалось три варианта действий по ключевой ставке, каждый из которых подразумевал ее повышение. Речь шла о подъеме показателя на один, полтора или два процентных пункта, но не о сохранении его величины.

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Банк России 27 октября объявил о повышении ключевой ставки с 13 до 15 процентов, объяснив решение необходимостью ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к четырем процентам в 2024 году. Также в регуляторе допустили дальнейшее повышение ставки.

Внеплановое повышение ключевой ставки еще в августе связывали с подготовкой проекта федерального бюджета. Сам документ 26 октября приняла в первом чтении Госдума. Согласно одобренным параметрам документа, доходы в 2024 году запланированы на уровне 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона. Его сверстали на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, подразумевающего переход к росту экономики на уровне выше двух процентов.

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      Дмитрий Воронин
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