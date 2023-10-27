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14:01, 27 октября 2023Экономика

ЦБ объяснил решение об увеличении ключевой ставки

Банк России объяснил повышение ключевой ставки до 15 % борьбой с инфляцией

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России объяснил решение о подъеме с 13 до 15 процентов ключевой ставки необходимостью ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4 процентам в 2024 году. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке заявили, что проинфляционные риски на среднесрочном горизонте остаются существенными, а текущее инфляционное давление превышает ожидания.

В России фиксируются устойчивое увеличение внутреннего спроса, все больше превышающего возможности расширения производства товаров и услуг, высокие инфляционные ожидания и темпы роста кредитования, а с учетом новых среднесрочных параметров бюджетной политики снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, пояснили в ЦБ.

Комментируя принятое 27 октября решение, в регуляторе отметили, что заявленные цели по инфляции предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

За последние четыре месяца ставка выросла в два раза. С сентября 2022 года по июль 2023-го она находилась на уровне 7,5 процента. Большинство аналитиков ожидали роста ставки, но немалая часть из них склонялась к тому, что сегодня Центробанк ограничится повышением на один процентный пункт, до 14 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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